Milano | 60 gradi sulle rotaie | caldo record sulla Metro 2 - Milano Post

(Di sabato 23 luglio 2022) ( Tgcom24)è edito dalla Società Editoriale NuovaS.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60 - 20147. C. F/P. IVA 9296810964 R. E. A. MI " 2081845

Corriere : Milano, il caldo frena i treni del metrò: rotaie a 57 gradi, velocità ridotta «per precauzione» - MediasetTgcom24 : Milano, caldo record sulla Metro 2: 60 gradi sulle rotaie #assago #milano #cologno #gessate - popoloni : RT @popoloni: Buongiorno Milano a 36 gradi ?? - DanieleMorgera : RT @Radio1Rai: È ancora emergenza caldo. Superati i 40 gradi. A Torino livelli alti di ozono. A Milano metropolitana costretta a rallentare… - Radio1Rai : È ancora emergenza caldo. Superati i 40 gradi. A Torino livelli alti di ozono. A Milano metropolitana costretta a r… -

La temperatura delle rotaie sulla Linea 2 della Metropolitana diha superato, nel tratto scoperto, i 60e i convogli sono stati costretti a rallentare le loro corse per 'precauzione'. E' quanto previsto dai protocolli ferroviari dell'Atm. Il tratto ...Il caldo non ci darà tregua nemmeno di notte quando le temperature saranno comunque sui 30. Antonio Sanò , direttore e fondatore del sito http://www.iLMeteo.it , spiega che però domani, ...Milano, 23 luglio 2022 - Una giornata a pedalare sotto il sole, in una giornata con temperature record, fino a quando il fisico ha ceduto. Un rider di Just Eat giovedì sera, attorno alle 21, si è sent ...Ieri pomeriggio per le alte temperature i convogli hanno dovuto precauzionalmente ridurre la velocità di marcia di 20 chilometri orari ...