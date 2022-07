Juve Arthur, il brasiliano piace all’Arsenal: i dettagli (Di sabato 23 luglio 2022) L’Arsenal vuole far di tutto per portare Arthur in Premier League: i Gunners stanno studiando la formula per convincere la Juve L’Arsenal vuole far di tutto per portare Arthur in Premier League: i Gunners stanno studiando la formula per convincere la Juve. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la squadra di Arteta vuol fare sul serio. Si ragione per un prestito con obbligo di riscatto. L’Arsenal punta un altro brasiliano dopo gli ultimi arrivi e Arthur potrebbe completare il quadro in mezzo al campo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) L’Arsenal vuole far di tutto per portarein Premier League: i Gunners stanno studiando la formula per convincere laL’Arsenal vuole far di tutto per portarein Premier League: i Gunners stanno studiando la formula per convincere la. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la squadra di Arteta vuol fare sul serio. Si ragione per un prestito con obbligo di riscatto. L’Arsenal punta un altrodopo gli ultimi arrivi epotrebbe completare il quadro in mezzo al campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

