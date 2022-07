Gli auguri di Elena Santarelli a suo figlio Jack, una dedica che commuove (Di sabato 23 luglio 2022) Sono così teneri gli auguri che Elena Santarelli ha fatto a suo figlio Jack per il compleanno ed è ovvio tornare indietro nel tempo all’anno più terribile che la showgirl ha vissuto con lui e la sua famiglia. Jack ieri ha compiuto 13 anni ed Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono grati. Scrive questo la showgirl: “13 anni e molta gratitudine” firmando semplicemente gli auguri “mamma e papà”. Gratitudine alla vita, gratitudine per il meraviglioso figlio che hanno cresciuto. Giacomo ha attraversato l’incubo più grande, la malattia che nessun bambino dovrebbe mai conoscere, un tumore contro cui ha dovuto combattere con tutte le sue forze. Elena Santarelli e Bernardo Corradi con i loro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 23 luglio 2022) Sono così teneri glicheha fatto a suoper il compleanno ed è ovvio tornare indietro nel tempo all’anno più terribile che la showgirl ha vissuto con lui e la sua famiglia.ieri ha compiuto 13 anni ede Bernardo Corradi sono grati. Scrive questo la showgirl: “13 anni e molta gratitudine” firmando semplicemente gli“mamma e papà”. Gratitudine alla vita, gratitudine per il meravigliosoche hanno cresciuto. Giacomo ha attraversato l’incubo più grande, la malattia che nessun bambino dovrebbe mai conoscere, un tumore contro cui ha dovuto combattere con tutte le sue forze.e Bernardo Corradi con i loro ...

