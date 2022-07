DIRETTA F1, GP Francia 2022 LIVE: Leclerc e Sainz all’attacco nella FP3! Penalità per lo spagnolo (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.27 “Con temperature che oggi sono arrivate a sfiorare i 56 gradi – per poco non si è eguagliato il caldo record avuto in Malesia nel 2016! – tutti i compound impiegati hanno performato bene. Mi sembra chiaro che la Soft sarà la mescola usata per la qualifica ed è interessante vedere che un secondo giro veloce sia possibile, raffreddando le gomme, alternando tra un giro veloce e l’altro grazie a un buon recupero di aderenza e performance. Questo si potrebbe tradurre in un risparmio sui set di gomme in qualifica, che potrebbe rivelarsi cruciale nell’ avere più medium e hard per l’intera strategia di gara“, ha dichiarato Mario Isola (responsabile Pirelli). 12.24 Da un punto di vista prestazionale i dati mostrano un gap fra le mescole stimabile in 0.6 secondi fra Soft e Medium, 0.9 fra Medium e Hard, una ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.27 “Con temperature che oggi sono arrivate a sfiorare i 56 gradi – per poco non si è eguagliato il caldo record avuto in Malesia nel 2016! – tutti i compound impiegati hanno performato bene. Mi sembra chiaro che la Soft sarà la mescola usata per la qualifica ed è interessante vedere che un secondo giro veloce sia possibile, raffreddando le gomme, alternando tra un giro veloce e l’altro grazie a un buon recupero di aderenza e performance. Questo si potrebbe tradurre in un risparmio sui set di gomme in qualifica, che potrebbe rivelarsi cruciale nell’ avere più medium e hard per l’intera strategia di gara“, ha dichiarato Mario Isola (responsabile Pirelli). 12.24 Da un punto di vista prestazionale i dati mostrano un gap fra le mescole stimabile in 0.6 secondi fra Soft e Medium, 0.9 fra Medium e Hard, una ...

