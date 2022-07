Ultime Notizie – Robotica per terapia comportamentale bimbi autistici (Di venerdì 22 luglio 2022) L’efficacia della terapia comportamentale assistita dai robot sui bambini con deficit dello spettro autistico è ormai una realtà conclamata utilizzata in numerosi centri assistenziali. L’Irib Cnr di Messina ha sviluppato negli anni numerosi protocolli di riabilitazione per il trattamento dei disturbi linguistici, visuo-spaziali e di interazione sociale, “che se mediata dal robot riescono ad avere una maggiore efficacia nel trattamento”. Ma quanti sono e quali sono i robot maggiormente utilizzati al mondo oggi per il trattamento dei bambini con autismo? A questa domanda ha risposto una recente pubblicazione del gruppo di ricercatori diretti dall’Ing. Giovanni Pioggia, responsabile dell’Irib Cnr di Messina pubblicata sulla rivista Children (https://www.mdpi.com/2227-9067/9/7/953). “I robot presenti oggi sul mercato – aggiunge Giovanni Pioggia – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 22 luglio 2022) L’efficacia dellaassistita dai robot sui bambini con deficit dello spettro autistico è ormai una realtà conclamata utilizzata in numerosi centri assistenziali. L’Irib Cnr di Messina ha sviluppato negli anni numerosi protocolli di riabilitazione per il trattamento dei disturbi linguistici, visuo-spaziali e di interazione sociale, “che se mediata dal robot riescono ad avere una maggiore efficacia nel trattamento”. Ma quanti sono e quali sono i robot maggiormente utilizzati al mondo oggi per il trattamento dei bambini con autismo? A questa domanda ha risposto una recente pubblicazione del gruppo di ricercatori diretti dall’Ing. Giovanni Pioggia, responsabile dell’Irib Cnr di Messina pubblicata sulla rivista Children (https://www.mdpi.com/2227-9067/9/7/953). “I robot presenti oggi sul mercato – aggiunge Giovanni Pioggia – ...

