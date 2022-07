“Si sposa”. Nozze al GF Vip, la vippona e il suo boy: “Con me non si annoia” (Di venerdì 22 luglio 2022) Volevano convolare a Nozze nel 2022, lui in particolare aveva fortemente esternato quel desiderio. Non ci sono riusciti ma la loro intenzione resta salda ed entusiastica, tanto che entrambi hanno raccontato nel corso di una interessante, esaustiva intervista di non essere spaventati dal matrimonio. Lei è un’icona indiscussa del GF Vip. La donna di spettacolo della quale stiamo parlando negli anni è riuscita a rivestire più ruoli al GF Vip di Alfonso Signorini, in entrambi i casi è stata spesso fuori le righe ed è per questo che i telespettatori l’hanno apprezzata mentre altri l’hanno sopportata poco. È così, o la ami o la odi. Ora sta lavorando alle sue Nozze ed è raggiante. Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano Ancora non si è capito? Naturalmente se si sta parlando di un simbolo indiscusso del GF Vip del ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 22 luglio 2022) Volevano convolare anel 2022, lui in particolare aveva fortemente esternato quel desiderio. Non ci sono riusciti ma la loro intenzione resta salda ed entusiastica, tanto che entrambi hanno raccontato nel corso di una interessante, esaustiva intervista di non essere spaventati dal matrimonio. Lei è un’icona indiscussa del GF Vip. La donna di spettacolo della quale stiamo parlando negli anni è riuscita a rivestire più ruoli al GF Vip di Alfonso Signorini, in entrambi i casi è stata spesso fuori le righe ed è per questo che i telespettatori l’hanno apprezzata mentre altri l’hanno sopportata poco. È così, o la ami o la odi. Ora sta lavorando alle sueed è raggiante. Antonella Elia e Pietro Delle Piane sino Ancora non si è capito? Naturalmente se si sta parlando di un simbolo indiscusso del GF Vip del ...

