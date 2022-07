Salute, Parente: screening diffuso per prevenzione epatite (Di venerdì 22 luglio 2022) "Abbiamo uno strumento importante, quello di una norma che prevede questo screening sull'epatite C, abbiamo le risorse, chefinalmente sono state sbloccate con un decreto del Governo, di 71 milioni, e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) "Abbiamo uno strumento importante, quello di una norma che prevede questosull'C, abbiamo le risorse, chefinalmente sono state sbloccate con un decreto del Governo, di 71 milioni, e ...

Affaritaliani : Salute, Parente: screening diffuso per prevenzione epatite - Silvy6701 : @DiBozze @RealGossipland Testa di cappero, se ha un parente in quelle condizioni, cosa dovrebbe dire! Vai a leggert… - veronix50558868 : @Jimmy7055692428 @ludmyla2803 Per avere una ricetta una mia parente anziana non so quanti passaggi. Non c'era il su… - zazoomblog : Fedez dopo i guai di salute a stare male è un suo parente: “È ricoverata in ospedale” - #Fedez #salute #stare… - allshininisgold : @Danireport Dany, tutte le volte che un lontanissimo parente ha un problema di salute più o meno grave e non ha “di… -