“Non chiamateli psicofarmaci”: l’importante appello di Giorgia Soleri (Di venerdì 22 luglio 2022) Giorgia Soleri era una delle ospiti più attese alla 52esima edizione del Giffoni Film Festival 2022 e non ha deluso le aspettative. La poeta, infatti, ha avuto la possibilità di incontrare ben 300 ragazzi tra i 18 e i 30 anni appartenenti alla sezione Impact della kermesse, dedicata quest’anno agli Invisibili e a tutti quei temi, come la salute mentale, di cui si parla ancora troppo poco ma di cui dovremmo discutere più spesso e in modo assolutamente trasparente, anche nella nostra quotidianità. L’influencer ama da sempre avere un rapporto il più possibile limpido con i suoi follower, come ha fatto parlando della sua vulvodinia e facendosi portatrice di una campagna affinché la patologia possa essere riconosciuta. Il suo obiettivo è quello di far sì che questo problema e la naturopatia del pudendo siano inserite nei LEA, i livelli essenziali di ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 22 luglio 2022)era una delle ospiti più attese alla 52esima edizione del Giffoni Film Festival 2022 e non ha deluso le aspettative. La poeta, infatti, ha avuto la possibilità di incontrare ben 300 ragazzi tra i 18 e i 30 anni appartenenti alla sezione Impact della kermesse, dedicata quest’anno agli Invisibili e a tutti quei temi, come la salute mentale, di cui si parla ancora troppo poco ma di cui dovremmo discutere più spesso e in modo assolutamente trasparente, anche nella nostra quotidianità. L’influencer ama da sempre avere un rapporto il più possibile limpido con i suoi follower, come ha fatto parlando della sua vulvodinia e facendosi portatrice di una campagna affinché la patologia possa essere riconosciuta. Il suo obiettivo è quello di far sì che questo problema e la naturopatia del pudendo siano inserite nei LEA, i livelli essenziali di ...

IlianRagman : RT @pleporace: “Non chiamateli psicofarmaci. Le malattie mentali si curano come le altre”. È l'appello rivolto dall'attivista #GiorgiaSoler… - _mys7 : Non credo esista una persona più idiota di 'la fidanzata di quello dei maneskin' - pleporace : “Non chiamateli psicofarmaci. Le malattie mentali si curano come le altre”. È l'appello rivolto dall'attivista… - TommyBrain : Non chiamateli uomini' - IacobellisT : Non chiamateli uomini' -

A Giffoni l'appello di Giorgia Soleri: "Non chiamateli psicofarmaci" La scrittrice - influencer fidanzata di Damiano dei Maneskin, diventata il volto del Comitato Vulvodinia Neuropatia Pudendo: "Le malattie mentali si curano come le altre" 'Non chiamateli psicofarmaci. Le malattie mentali si curano come le altre'. È l'appello rivolto dall'attivista Giorgia Soleri, famosa anche per essere la fidanzata di Damiano David, il frontman dei ... A Giffoni l'appello di Giorgia Soleri: 'Non chiamateli psicofarmaci' "Non chiamateli psicofarmaci. Le malattie mentali si curano come le altre". È l'appello rivolto dall'attivista Giorgia Soleri, famosa anche per essere la fidanzata di Damiano David, il frontman dei ... Adnkronos A Giffoni l’appello di Giorgia Soleri: “Non chiamateli psicofarmaci” (Adnkronos) – “Non chiamateli psicofarmaci. Le malattie mentali si curano come le altre”. È l’appello rivolto dall’attivista Giorgia Soleri, famosa anche per essere la fidanzata di Damiano David, il f ... Non chiamateli costruttori Attualmente, le Case generano circa il 90% del fatturato dalla produzione e dalla vendita di veicoli, ma già oggi stanno cercando nuove fonti di ricavo in ambiti finora solo indirettamente legati al ... La scrittrice - influencer fidanzata di Damiano dei Maneskin, diventata il volto del Comitato Vulvodinia Neuropatia Pudendo: "Le malattie mentali si curano come le altre" 'psicofarmaci. Le malattie mentali si curano come le altre'. È l'appello rivolto dall'attivista Giorgia Soleri, famosa anche per essere la fidanzata di Damiano David, il frontman dei ...psicofarmaci. Le malattie mentali si curano come le altre". È l'appello rivolto dall'attivista Giorgia Soleri, famosa anche per essere la fidanzata di Damiano David, il frontman dei ... A Giffoni l'appello di Giorgia Soleri: "Non chiamateli psicofarmaci" (Adnkronos) – “Non chiamateli psicofarmaci. Le malattie mentali si curano come le altre”. È l’appello rivolto dall’attivista Giorgia Soleri, famosa anche per essere la fidanzata di Damiano David, il f ...Attualmente, le Case generano circa il 90% del fatturato dalla produzione e dalla vendita di veicoli, ma già oggi stanno cercando nuove fonti di ricavo in ambiti finora solo indirettamente legati al ...