NASCAR Pocono 2022: programma, orari, tv, streaming (Di venerdì 22 luglio 2022) La NASCAR Cup Series si sposta a Pocono questo fine settimana per una nuova interessante sfida. L'appuntamento è da non perdere nel noto 'Tricky Triangle', uno dei più particolari tracciati dell'intero calendario che nella passata stagione ha accolto due round in successione con la speciale formula del doubleheader. Il catino che sorge a Long Pond ha una forma molto particolare con tre curve che richiamano a tre noti catini degli USA. Ricordiamo infatti i 14 banking del Trenton Speedway per quanto riguarda turn 1, gli 8 dell'Indianapolis Motor Speedway ed i sei dell'ultima piega che evoca il Milwaukee Mile. Toyota ha primeggiato nelle ultime edizioni con Kyle Busch #18 e Denny Hamlin #11. Il plurivincitore della Daytona 500 è l'osservato speciale, detentore del record di affermazioni. Sono infatti quattro gli acuti del pilota di Gibbs Racing in questa ...

