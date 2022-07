Napoli, senti Moggi: “ C'è un attaccante che fa al caso del Napoli! Kim non è Koulibaly, ma..." (Di venerdì 22 luglio 2022) Luciano Moggi è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete per parlare e commentare del mercato del Napoli. Ecco le sue dichiarazione come riporta... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 22 luglio 2022) Lucianoè intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete per parlare e commentare del mercato del. Ecco le sue dichiarazione come riporta...

Pall_Gonfiato : #Napoli, senti #Moggi..#Kim non è #Koulibaly ma... - vesuvio65 : @trillyebbasta Brava hai ragione gli uomini con la parannanza nun se po senti. Orcatur si dice a Napoli - carminebrancagl : @manicomio87 @lucacerchione A me no. Senti visto che la pensiamo diversamente e ci siamo scambiati le nostre divers… - AnnaMariaDeFalc : Se potessi, pubblicherei le foto di tutte le facce belle di tifosi del #Napoli famosi e non. Quelli che facevano i… - ShiroyashaBird : @dries_mertens14 mio calciatore preferito del #Napoli se le notizie e le offerte di #DeLaurentiis sono vere mi delu… -