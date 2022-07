LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 10 chilometri al traguardo, il gruppo spinge per riprendere la fuga (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 Attenzione perché scatta Christophe Laporte (Jumbo-Visma), che si porta sui primi tre! 17.04 DUE chilometri AL traguardo, una curva a destra spezza un po’ il gruppo. 17.02 Il gruppo li vede, i tre battistrada hanno solo 150 metri di vantaggio sui primi tre. Intanto Van Aert decide di staccarsi. 17.01 ULTIMI CINQUE chilometri, e ora c’è Van Aert a tirare! 16.59 Solo 10” per Alexis Gougeard (B&B Hotels), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e Fred Wright (Bahrain-Victorious). 16.57 In gruppo si stanno spartendo equamente l’onere di inseguire la fuga. Ora c’è anche un uomo del Team DSM di Romain Bardet ed Alberto Dainese a tirare, seguito poi da un uomo dalla Quick-Step Alpha Vinyl. Non è che ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.05 Attenzione perché scatta Christophe Laporte (Jumbo-Visma), che si porta sui primi tre! 17.04 DUEAL, una curva a destra spezza un po’ il. 17.02 Illi vede, i tre battistrada hanno solo 150 metri di vantaggio sui primi tre. Intanto Van Aert decide di staccarsi. 17.01 ULTIMI CINQUE, e ora c’è Van Aert a tirare! 16.59 Solo 10” per Alexis Gougeard (B&B Hotels), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e Fred Wright (Bahrain-Victorious). 16.57 Insi stanno spartendo equamente l’onere di inseguire la. Ora c’è anche un uomo del Team DSM di Romain Bardet ed Alberto Dainese a tirare, seguito poi da un uomo dalla Quick-Step Alpha Vinyl. Non è che ...

