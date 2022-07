Casini | «Se persiste caldo difficile iniziare il campionato il 13 agosto»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, ha espresso, alle telecamere di Udinese Tv, la sua preoccupazione per il prossimo inizio della stagione della Serie A considerando l’eccessivo calore della nostra penisola «La prima preoccupazione é legata al clima, dato che l’eventualenza delle attuali temperature renderebbecominciare a giocare il 13. Di certo si tratterà di una stagione anomala per via della pausa legata alla Coppa del Mondo, e sarà triste dovervi assistere senza la partecipazione della nazionale azzurra. Ma questo fungerà da monito per investire sempre piu’ sui giovani italiani nel nostro». Per quanto riguarda poi gli obiettivi della Lega Calcio, ha aggiunto: «La Lega deve rafforzarsi per essere sempre più al servizio di tutte le squadre. Questo ...