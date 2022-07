Sostenibilità in vacanza? Sì grazie: ecco cosa mettere nella valigia da mare (Di giovedì 21 luglio 2022) Fare scelte sostenibili anche quando si fanno le valigie per le vacanze è più facile di quello che pensate: ecco alcuni capi che vi permettono di avere una valigia per il mare etica e sostenibile. valigia sostenibile per il mare: il costume in Econyl® L’Econyl® è un materiale che sta prendendo sempre più piede: se fino a quattro/cinque anni fa lo utilizzavano solo alcune aziende che lavorano nella nicchia della moda etica e sostenibile, oggi sempre più brand impiegano questo materiale per la realizzazione dei loro costumi da bagno. L’Econyl® è una fibra rigenerata che si ottiene dalla ripolimerizzazione di nylon derivante da reti da pesca recuperate dal mare o da tappeti esausti. Il filato che si ottiene può essere rigenerato praticamente all’infinito, si presta ad ... Leggi su dilei (Di giovedì 21 luglio 2022) Fare scelte sostenibili anche quando si fanno le valigie per le vacanze è più facile di quello che pensate:alcuni capi che vi permettono di avere unaper iletica e sostenibile.sostenibile per il: il costume in Econyl® L’Econyl® è un materiale che sta prendendo sempre più piede: se fino a quattro/cinque anni fa lo utilizzavano solo alcune aziende che lavoranonicchia della moda etica e sostenibile, oggi sempre più brand impiegano questo materiale per la realizzazione dei loro costumi da bagno. L’Econyl® è una fibra rigenerata che si ottiene dalla ripolimerizzazione di nylon derivante da reti da pesca recuperate dalo da tappeti esausti. Il filato che si ottiene può essere rigenerato praticamente all’infinito, si presta ad ...

Eco_LogicaMente : L'ultimo nostro consiglio per portare la sostenibilità in vacanza è di dimenticarsi per qualche giorno della macchi… - heads_hunters : RT @Eco_LogicaMente: Le vacanze sono un buon momento per dedicare tempo ai propri interessi. Se tra questi c'è la lettura, sul nostro ti co… - Eco_LogicaMente : Le vacanze sono un buon momento per dedicare tempo ai propri interessi. Se tra questi c'è la lettura, sul nostro ti… - PParaboni : RT @IT_AtoutFrance: [natura e sostenibilità ] Una passeggiata nella natura a Megeve in Alta Savoia . Un villaggio autentico ideale per una… - HassaneTraveler : RT @IT_AtoutFrance: [natura e sostenibilità ] Una passeggiata nella natura a Megeve in Alta Savoia . Un villaggio autentico ideale per una… -