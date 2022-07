L’Italia nella morsa del caldo, temperature stellari: 14 città a bollino rosso. Si teme per la salute (Di giovedì 21 luglio 2022) caldo rovente in Italia. Continua il record di temperature altissime. Dopo il bollino rosso di ieri in 9 città, oggi giovedì 21 luglio la morsa della canicola non solo non molla la presa. Ma stringerà ancora di più con 14 città con il livello massimo d’allerta. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova Latina, Perugia, Rieti, Roma, Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo. A queste città, domani venerdì 22 luglio, se ne aggiungeranno altre due. Trieste e Verona. Per un totale di 16 comuni da bollino rosso. È Napoli l’unica città in verde, oggi, domani e venerdì. In arancione (livello 2) oggi ci sono Trieste e Verona, domani invece Civitavecchia e Pescara. caldo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022)rovente in Italia. Continua il record dialtissime. Dopo ildi ieri in 9, oggi giovedì 21 luglio ladella canicola non solo non molla la presa. Ma stringerà ancora di più con 14con il livello massimo d’allerta. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova Latina, Perugia, Rieti, Roma, Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo. A queste, domani venerdì 22 luglio, se ne aggiungeranno altre due. Trieste e Verona. Per un totale di 16 comuni da. È Napoli l’unicain verde, oggi, domani e venerdì. In arancione (livello 2) oggi ci sono Trieste e Verona, domani invece Civitavecchia e Pescara....

