La crisi tra Pd e M5S si abbatte sulle primarie in Sicilia

AGI - La questione romana si abbatte sulle primarie Siciliane. I venti di crisi soffiano sulle vele del crescente 'partito' che vorrebbe sganciarsi dall'imminente appuntamento del 23 luglio, quando il campo progressista dovrà indicare il candidato governatore. Ma il punto è questo: esiste ancora questo campo? Al momento i vertici regionali di Pd e M5s sembrano confermare la volontà di andare avanti. Un 'paradosso Siciliano' nel metodo e nella sostanza a fronte della crisi e della spaccatura nazionale. Così, appare credibile che la questione debba essere risolta a Roma. Nel frattempo, nell'Isola il segretario del Pd regionale Anthony Barbagallo, tiene il punto: "Certo la crisi al livello nazionale non ci voleva. A Roma può succedere ...

