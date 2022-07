Guerra Russia-Ucraina, Kiev: russi blindano Mariupol in entrata e uscita (Di giovedì 21 luglio 2022) Grecia, Danimarca e Croazia nella lista dei Paesi ostili a Mosca. Ma scattano nuove sanzioni. Riavviato il gasdotto Nord Stream 1, le forniture tornano al 40%. Il capo della Cia: «Non ci sono prove che Putin non stia bene» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 21 luglio 2022) Grecia, Danimarca e Croazia nella lista dei Paesi ostili a Mosca. Ma scattano nuove sanzioni. Riavviato il gasdotto Nord Stream 1, le forniture tornano al 40%. Il capo della Cia: «Non ci sono prove che Putin non stia bene»

