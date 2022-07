Crisi governo, Draghi al Quirinale: “Per comunicare mie scelte” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Un lunghissimo applauso e una standing ovation ha accolto il premier Mario Draghi alla Camera. “Innanzitutto grazie, grazie. Grazie per questo” applauso “naturalmente, certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, a volte. Grazie per questo e per tutto il lavoro fatto in questi mesi”, ha detto Draghi in Aula. “Chiedo di sospendere la seduta perché sto recandomi dal presidente della Repubblica per comunicargli le mie determinazioni”, ha poi aggiunto. A questo punto il presidente della Camera Roberto Fico sospeso la seduta fino a mezzogiorno. Questa la decisione dell’ex presidente della Bce dopo la giornata cruciale andata in scena ieri al Senato che ha di fatto sancito la fine del suo esecutivo. Il Cdm non si terrà, come da attese. Draghi ha già presentato le dimissioni in Consiglio dei ministri la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Un lunghissimo applauso e una standing ovation ha accolto il premier Marioalla Camera. “Innanzitutto grazie, grazie. Grazie per questo” applauso “naturalmente, certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, a volte. Grazie per questo e per tutto il lavoro fatto in questi mesi”, ha dettoin Aula. “Chiedo di sospendere la seduta perché sto recandomi dal presidente della Repubblica per comunicargli le mie determinazioni”, ha poi aggiunto. A questo punto il presidente della Camera Roberto Fico sospeso la seduta fino a mezzogiorno. Questa la decisione dell’ex presidente della Bce dopo la giornata cruciale andata in scena ieri al Senato che ha di fatto sancito la fine del suo esecutivo. Il Cdm non si terrà, come da attese.ha già presentato le dimissioni in Consiglio dei ministri la ...

