Tour de France 2022, quanto dovrebbe guadagnare Pogacar su Vingegaard prima della cronometro di 40 km? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Doveva essere la giornata giusta per poter creare un gap importante in vista del rush finale, invece, nonostante un Brando McNulty in grandissimo spolvero, Tadej Pogacar non è riuscito a recuperare praticamente nulla su Jonas Vingegaard nella diciassettesima tappa del Tour de France 2022. Lo sloveno della UAE Emirates si è preso il terzo successo parziale in cima a Peyragudes, strappando 4" con l'abbuono sul rivale della Jumbo-Visma, giunto secondo sul traguardo pirenaico. La Maglia Bianca ha preferito non attaccare prima, rischiando poi di perdere addirittura dal danese. Ora gli restano 2'18" di svantaggio dalla vetta della graduatoria e praticamente la sola tappa di domani ad Hautacam per tentare il tutto per tutto.

