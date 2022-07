Inghilterra-Spagna oggi, Europei calcio femminile: orario quarti di finale, programma, tv, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo le emozioni della fase a gironi, è tempo di iniziare con i quarti di finale degli Europei di calcio femminile. In Inghilterra si comincerà proprio questa sera alle ore 21:00 con la sfida tra le padrone di casa e Spagna: in palio ci sarà la semifinale contro la vincente del match tra Svezia e Belgio. Le inglesi arrivano a questa partita dopo aver vinto contro l’Austria (per 1-0), la Norvegia (per 8-0) e l’Irlanda del Nord (per 5-0) nel girone A. Dall’altra parte, invece, le iberiche, inserite nel gruppo D, hanno battuto la Finlandia (per 4-1) e la Danimarca (per 1-0), mentre sono state costrette ad arrendersi nel match con la Germania (per 2-0). La sfida tra Inghilterra e Spagna inizierà questa sera alle ore 21.00 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo le emozioni della fase a gironi, è tempo di iniziare con idideglidi. Insi comincerà proprio questa sera alle ore 21:00 con la sfida tra le padrone di casa e: in palio ci sarà la semicontro la vincente del match tra Svezia e Belgio. Le inglesi arrivano a questa partita dopo aver vinto contro l’Austria (per 1-0), la Norvegia (per 8-0) e l’Irlanda del Nord (per 5-0) nel girone A. Dall’altra parte, invece, le iberiche, inserite nel gruppo D, hanno battuto la Finlandia (per 4-1) e la Danimarca (per 1-0), mentre sono state costrette ad arrendersi nel match con la Germania (per 2-0). La sfida trainizierà questa sera alle ore 21.00 ...

Pubblicità

Fantacalciok : Le partite di oggi, mercoledì 20 luglio 2022: Inghilterra - Spagna in primo piano - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, mercoledì 20 luglio 2022: Inghilterra - Spagna in primo piano - MariaRobyAmici : @WEURO2022 @bookingcom Alcuni promotrice per chi passa Olanda ci spero Svezia sarebbe bello Germania avre… - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Inghilterra - Spagna per i Campionati Europei femminili - infobetting : Pronostici di oggi 20 luglio, Liga argentina, preliminari di Champions League e Inghilterra-Spagna agli Europei fem… -