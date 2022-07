Guerra in Ucraina | Lavrov | «I nostri piani sono cambiati | il Donbass non è più l’unico obiettivo»

Pubblicità

sebmes : Gli italiani che danno la colpa della guerra agli Usa sono il 37% (media UE 15%). Contro invio armi all’Ucraina 49%… - ale_dibattista : Nessuno parla più di negoziato. Solo armi, armi e ancora armi. Si parla meno della guerra in Ucraina ma oggi il ris… - riotta : La coda dei civili appena dietro le linee per un pacco di cibo e due bottiglie di acqua che basteranno fin che si… - IDMO_it : La mappa #Osint sulla guerra in #Ucraina di @FrancescDiBlasi ?? L'utilizzo dei lanciarazzi #HIMARS contro postazio… - RaiTre : RT @Presa_Diretta: 'Se volete capire quanto sono cresciute le materie prime che servono all'industria italiana anche a causa della guerra i… -

... ad esempio su balneari e taxi, e non è piaciuto affatto quel continueremo a dare armi all'. ... cosa si chiede Di rimborsare subito Se non bastano pandemia eper un rinnovato patto ...Dall'inizio dellain, in Svizzera sono state registrate 60'084 richieste di statuto di protezione S, ha annunciato oggi la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM). Circa 58'095 persone hanno gi ...Uno dei disegni di navi di Ilya, con la scritta «vai a farti fottere» in russo sullo sfondo, è diventato una sorta di meme durante la guerra in Ucraina. È stato usato per rappresentare il famoso ...Sul mercato di Amsterdam, come detto, il gas ha chiuso in caduta a 154, ovvero ai livelli di inizio luglio. La soluzione proposta nel documento di Bruxelles prevede di fare riferimento alla media pond ...