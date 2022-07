Draghi in Senato, Turco (M5s): “Da premier ci sono delle aperture. Fiducia? Valuteremo nelle prossime ore” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il discorso di Draghi? “Ci sono delle aperture però le Valuteremo nelle prossime ore”. Così il Senatore e vicepresidente M5s Mario Turco, in una pausa delle riunioni dei 5 stelle, in corso a Palazzo Madama, alle quali stanno partecipando anche Giuseppe Conte e il capogruppo alla Camera Davide Crippa. Rischio di nuovi addii di Senatori in caso di no alla Fiducia? “Accetteremo le decisioni che ogni parlamentare farà” afferma uno dei vicepresidenti M5S, a ilfattoquotidiano.it. E aggiunge: “Se perderemmo la faccia in caso di sì alla Fiducia (come ha sostenuto Renzi, ndr)? Noi abbiamo sempre seguito con coerenza la nostra azione politica e continueremo a farlo e mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il discorso di? “Ciperò leore”. Così ilre e vicepresidente M5s Mario, in una pausariunioni dei 5 stelle, in corso a Palazzo Madama, alle quali stanno partecipando anche Giuseppe Conte e il capogruppo alla Camera Davide Crippa. Rischio di nuovi addii diri in caso di no alla? “Accetteremo le decisioni che ogni parlamentare farà” afferma uno dei vicepresidenti M5S, a ilfattoquotidiano.it. E aggiunge: “Se perderemmo la faccia in caso di sì alla(come ha sostenuto Renzi, ndr)? Noi abbiamo sempre seguito con coerenza la nostra azione politica e continueremo a farlo e mai ...

Pubblicità

martaottaviani : A sentire il discorso di #Draghi in #Senato sembriamo quasi un Paese civile e di cui andare fieri #fiducia #crisidigoverno - Palazzo_Chigi : In diretta le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato della Repubblica - Agenzia_Ansa : Draghi ai partiti in #Senato: 'Siete pronti a ricostruire il patto?'. M5S e Lega non applaudono alla fine del discorso #ANSA - GramsciAG : RT @LucillaMasini: I senatori della Lega non hanno applaudito i momenti cruciali del discorso di Draghi. Forse aspettano di consultare la v… - Grosiglioni : RT @Ci1812: Crisi di Governo, il discorso di Mario Draghi in Senato -