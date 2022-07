Sondaggi politici, Fratelli d'Italia e Pd sempre più in fuga da soli (Di martedì 19 luglio 2022) Sondaggi politici, Fratelli d'Italia è ancora il primo incontrastato partito in Italia con il 23,8%, seguito dal Partito Democratico al 22,1%. Quelli guidati da Meloni e Letta, sono gli unici due ... Leggi su globalist (Di martedì 19 luglio 2022)d'è ancora il primo incontrastato partito incon il 23,8%, seguito dal Partito Democratico al 22,1%. Quelli guidati da Meloni e Letta, sono gli unici due ...

Pubblicità

repubblica : Sondaggi politici sulla crisi di governo, gli italiani hanno fiducia in Draghi: il 53% contrario alle elezioni [di… - robegalli : RT @ErmannoKilgore: #19luglio il consenso e la legittimazione a governare in Italia per la Costituzione italiana si determina con le elezio… - ErmannoKilgore : #19luglio il consenso e la legittimazione a governare in Italia per la Costituzione italiana si determina con le el… - globalistIT : - ParliamoDiNews : Sondaggi politici oggi, cosa dicono i dati raccolti da SWG #sondaggi #politici #dicono #dati #raccolti #19luglio -