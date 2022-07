Salari minimi, i giovani choosy e il reddito di cittadinanza: i falsi miti da sfatare (Di martedì 19 luglio 2022) Negli ultimi mesi si è aperto un corposo dibattito su due argomenti in particolare: i Salari minimi che non sono adeguati ai costi della vita e i giovani che rifiutano i lavori proposti e che non hanno voglia di lavorare. Sulla stampa le ragioni che vengono individuate per trattare questi due temi sono piuttosto ricorrenti. In particolare, per quanto riguarda i Salari minimi la colpa viene generalmente data agli imprenditori troppo avidi di guadagno, che tratterrebbero la ricchezza nelle loro mani. Per quanto riguarda guarda invece l'argomento dei giovani che rifiutano di lavorare, i punti di vista sono equamente divisi tra coloro che sostengono che la responsabilità sia da ascrivere al reddito di cittadinanza e alla poca voglia di lavorare, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Negli ultimi mesi si è aperto un corposo dibattito su due argomenti in particolare: iche non sono adeguati ai costi della vita e iche rifiutano i lavori proposti e che non hanno voglia di lavorare. Sulla stampa le ragioni che vengono individuate per trattare questi due temi sono piuttosto ricorrenti. In particolare, per quanto riguarda ila colpa viene generalmente data agli imprenditori troppo avidi di guadagno, che tratterrebbero la ricchezza nelle loro mani. Per quanto riguarda guarda invece l'argomento deiche rifiutano di lavorare, i punti di vista sono equamente divisi tra coloro che sostengono che la responsabilità sia da ascrivere aldie alla poca voglia di lavorare, e ...

