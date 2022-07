Napoli, Ounas in uscita: spunta una nuova pretendente in Serie A (Di martedì 19 luglio 2022) Adam Ounas non è mai riuscito a mostrare il suo potenziale nel Napoli. Dopo cinque stagioni in azzurro, di cui due passate interamente in prestito, l’ala algerina è ormai a tutti gli effetti sul mercato. L’ormai 25enne arrivò in Campania a inizio luglio 2017 dal Bordeaux, per circa 12 milioni di euro. Un colpo in prospettiva che avrebbe dovuto portare i suoi frutti nel lungo termine. Frutti che il Napoli non è mai riuscito a raccogliere. 60 presenze totali per lui in azzurro, in cui ha trovato la via del gol in sette occasioni. Napoli, Adam Ounas (Getty Images) Fu inserito nella trattativa che portò Osimhen dal Lille al Napoli. Il riscatto fissato era decisamente superiore al valore mostrato al ritorno in Ligue 1, e fu rispedito al mittente. Poi 6 mesi, infelici, al Cagliari, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 luglio 2022) Adamnon è mai riuscito a mostrare il suo potenziale nel. Dopo cinque stagioni in azzurro, di cui due passate interamente in prestito, l’ala algerina è ormai a tutti gli effetti sul mercato. L’ormai 25enne arrivò in Campania a inizio luglio 2017 dal Bordeaux, per circa 12 milioni di euro. Un colpo in prospettiva che avrebbe dovuto portare i suoi frutti nel lungo termine. Frutti che ilnon è mai riuscito a raccogliere. 60 presenze totali per lui in azzurro, in cui ha trovato la via del gol in sette occasioni., Adam(Getty Images) Fu inserito nella trattativa che portò Osimhen dal Lille al. Il riscatto fissato era decisamente superiore al valore mostrato al ritorno in Ligue 1, e fu rispedito al mittente. Poi 6 mesi, infelici, al Cagliari, ...

Pubblicità

Salvato95551627 : RT @GennyDelVe: #Solbakken è un giocatore che piace tanto al #Napoli, ma non è una priorità. La potrebbe diventare (ma neanche tanto) qualo… - GennyDelVe : #Solbakken è un giocatore che piace tanto al #Napoli, ma non è una priorità. La potrebbe diventare (ma neanche tant… - GianMar06498053 : #Napoli - Bloccato #Solbakken. Le visite effettuate a Villa Stuart erano per il Napoli. Ora da vedere se arriverà a… - GianMar06498053 : @Mario9100565862 @ounas No tranquillo. Il Napoli definira prestissimo le situazioni. Soprattutto quella più spinosa di Fabian. - Salvato95551627 : RT @CencioniEdoardo: Attenzione al #Bologna che ha mostrato interesse per #Ounas. L'operazione potrebbe sbloccare il passaggio di #Deulofeu… -