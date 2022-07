Mondiali atletica 2022, Marcell Jacobs: “Voglio trovare la forma perfetta per gli Europei. Bisogna fare le cose con calma” (Di martedì 19 luglio 2022) La delusione dei Mondiali di Eugene, con il ritiro prematuro sui 100 metri, non è ancora del tutto digerita, ma si inizia a guardare avanti. Marcell Jacobs non vuole fermarsi all’infortunio accusato qualche giorno fa: il campione olimpico punta in grande e fissa già i prossimi obiettivi. Le parole del fenomeno tricolore in una conferenza stampa trasmessa da Sky Sport 24: “Devo pensare a fare le cose con calma per arrivare agli Europei nella miglior condizione possibile della mia vita mai avuta. Voglio ritrovare la forma perfetta per spaccare tutto. Sono stato io per primo a forzare in alcuni casi perché non ce la faccio a guardare gli altri dal divano di casa ma Bisogna ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) La delusione deidi Eugene, con il ritiro prematuro sui 100 metri, non è ancora del tutto digerita, ma si inizia a guardare avanti.non vuole fermarsi all’infortunio accusato qualche giorno fa: il campione olimpico punta in grande e fissa già i prossimi obiettivi. Le parole del fenomeno tricolore in una conferenza stampa trasmessa da Sky Sport 24: “Devo pensare aleconper arrivare aglinella miglior condizione possibile della mia vita mai avuta.rilaper spaccare tutto. Sono stato io per primo a forzare in alcuni casi perché non ce la faccio a guardare gli altri dal divano di casa ma...

