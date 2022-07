“Ma siamo seri!”: Giuseppe Brindisi si infuria in diretta, costretto a interrompere tutto [VIDEO] (Di martedì 19 luglio 2022) Durante la diretta di Zona Bianca, Giuseppe Brindisi non è riuscito a trattenere il suo sconcerto per una frase di un ospite. Scoppia il delirio Giuseppe Brindisi (Mediaset Infinity)Zona Bianca è il talk show del lunedì sera di Rete4 che si occupa di trattare, settimanalmente, i temi più caldi del periodo. Durante la puntata di lunedì 18 luglio, ampio spazio è stato dedicato alla crisi di governo e a ciò che succederà nei prossimi giorni: si andrà alle elezioni o ci sarà un Draghi-bis? Parallelamente, però, sono stati affrontati anche altri temi, come quello dei contagi di Sars-CoV-2 in netto rialzo e la quarta dose di vaccino, da qualche giorno disponibile per gli over 60. Durante la diretta, però, Giuseppe Brindisi non si è trattenuto e ha ... Leggi su specialmag (Di martedì 19 luglio 2022) Durante ladi Zona Bianca,non è riuscito a trattenere il suo sconcerto per una frase di un ospite. Scoppia il delirio(Mediaset Infinity)Zona Bianca è il talk show del lunedì sera di Rete4 che si occupa di trattare, settimanalmente, i temi più caldi del periodo. Durante la puntata di lunedì 18 luglio, ampio spazio è stato dedicato alla crisi di governo e a ciò che succederà nei prossimi giorni: si andrà alle elezioni o ci sarà un Draghi-bis? Parallelamente, però, sono stati affrontati anche altri temi, come quello dei contagi di Sars-CoV-2 in netto rialzo e la quarta dose di vaccino, da qualche giorno disponibile per gli over 60. Durante la, però,non si è trattenuto e ha ...

Pubblicità

mauravalenti : @venis_77 @Giuliano5607 @erretti42 @crippa5stelle Apreeee ??? Ma siamo seri e @crippa5stelle si sbrighi ad andarsen… - GoldenSoff : No raga non ci credo ma siamo seri - MurgiaPaol0 : @DucaAndrea85 @NicoSpinelli8 @Inter si @DucaAndrea85 però @Gazzetta_it parla di stipendio che arriva coi bonus a 7n… - clabru : @CottarelliCPI E su via, un altro successo di Eni, siamo seri - HulkBreak : @RealGossipland si certo e magari se sei un pericoloso novax fucilazione sul posto dai siamo seri... -

Scordella: 'Rifacimento del Parco Peter Pan e tolleranza zero contro il vandalismo' Speriamo " ha detto il sindaco Scordella " che finiscano gli atti vandalici che hanno creato seri ... sarà tolleranza zero, poiché non è più possibile che si verifichino assurdità come quelle che siamo ... Spiedo bresciano, Mazzali (FdI): 'Il ricorso assurdo e i dati falsi degli animalisti' Promettono anche una denuncia rivolta alla Commissione Europea, siamo all'assurdo", commenta ... E' il momento di essere seri. La legge lombarda sullo spiedo è così equilibrata che lo ha capito ... Tuttosport Jova Beach Party a Vasto, per ambientalisti 'problemi seri' Diverse criticità ambientali sono state denunciate oggi in conferenza stampa dalle associazioni abruzzesi in merito al Jova Beach Party in programma a Vasto il 19 agosto. (ANSA) ... Speriamo " ha detto il sindaco Scordella " che finiscano gli atti vandalici che hanno creato... sarà tolleranza zero, poiché non è più possibile che si verifichino assurdità come quelle che...Promettono anche una denuncia rivolta alla Commissione Europea,all'assurdo", commenta ... E' il momento di essere. La legge lombarda sullo spiedo è così equilibrata che lo ha capito ... Solet, Praet, Laurienté: Vagnati spera Diverse criticità ambientali sono state denunciate oggi in conferenza stampa dalle associazioni abruzzesi in merito al Jova Beach Party in programma a Vasto il 19 agosto. (ANSA) ...