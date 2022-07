In coma al San Camillo uno dei più celebri studiosi della lingua italiana: investito da un’auto sulle strisce (Di martedì 19 luglio 2022) E’ in coma al San Camillo di Roma, Luca Serianni, uno dei più celebri e influenti studiosi della lingua italiana, investito da un’auto ieri mattina a Ostia, mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. “Le sue condizioni sono gravissime, secondo l’equipe della struttura shock e trauma”, fa sapere in serata l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. La macchina che ha travolto lo studioso si è fermata e la donna che era alla guida ha prestato immediatamente soccorso. Serianni, 74 anni, è stato trasportato prima all’ospedale Grassi, poi – alla luce della serietà delle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022) E’ inal Sandi Roma, Luca Serianni, uno dei piùe influentidaieri mattina a Ostia, mentre attraversavapedonali all’incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. “Le sue condizioni sono gravissime, secondo l’equipestruttura shock e trauma”, fa sapere in serata l’assessore alla SanitàRegione Lazio, Alessio D’Amato. La macchina che ha travolto lo studioso si è fermata e la donna che era alla guida ha prestato immediatamente soccorso. Serianni, 74 anni, è stato trasportato prima all’ospedale Grassi, poi – alla luceserietà delle ...

Radio1Rai : ??E' in coma, in condizioni gravissime, il linguista #LucaSerianni. E' stato investito a Ostia mentre attraversava l… - Brasco71 : RT @cronaca_di_ieri: 18/07/22 FIRENZE (FI) - Malore in piscina, morto il bimbo di 6 anni che era in coma all’ospedale Meyer. Il piccolo,… - infoitinterno : San Giuliano Terme, malore in piscina: bambino di 6 anni muore dopo il coma - noalgregge : RT @cronaca_di_ieri: 18/07/22 FIRENZE (FI) - Malore in piscina, morto il bimbo di 6 anni che era in coma all’ospedale Meyer. Il piccolo,… - cicciagatta : RT @cronaca_di_ieri: 18/07/22 FIRENZE (FI) - Malore in piscina, morto il bimbo di 6 anni che era in coma all’ospedale Meyer. Il piccolo,… -