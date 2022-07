Giffoni Show lancia Orsini e tradisce i suoi ragazzi (Di martedì 19 luglio 2022) di Camillo Calvesi Appare davvero fuori luogo la motivazione di fondo che lega le critiche rivolte al Giffoni Film Festival per l’invito rivolto al professore Orsini, una controversa figura di intellettuale anti-engagée, che dialogherà con i giovanissimi giurati e ospiti sulla realtà sulla guerra in Ucraina, inquadrata – è ovvio – dal suo discusso e contestatissimo punto di vista. Il problema, infatti, non è la “tesi” pro Russia del docente (per la quale, ovviamente, un confronto con una sensibilità culturale opposta non avrebbe fatto male all’iniziativa), ma l’ulteriore e insistito cedimento della rassegna alla cultura dell’immagine, che non conferisce alcun contributo alla crescita della cultura cinematografica (e non) dei giovani presenti, che hanno dai 3 ai 18 anni. Ma lo immaginate un bambino delle elementari ascoltare i teoremi di un professore ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 19 luglio 2022) di Camillo Calvesi Appare davvero fuori luogo la motivazione di fondo che lega le critiche rivolte alFilm Festival per l’invito rivolto al professore, una controversa figura di intellettuale anti-engagée, che dialogherà con i giovanissimi giurati e ospiti sulla realtà sulla guerra in Ucraina, inquadrata – è ovvio – dal suo discusso e contestatissimo punto di vista. Il problema, infatti, non è la “tesi” pro Russia del docente (per la quale, ovviamente, un confronto con una sensibilità culturale opposta non avrebbe fatto male all’iniziativa), ma l’ulteriore e insistito cedimento della rassegna alla cultura dell’immagine, che non conferisce alcun contributo alla crescita della cultura cinematografica (e non) dei giovani presenti, che hanno dai 3 ai 18 anni. Ma lo immaginate un bambino delle elementari ascoltare i teoremi di un professore ...

