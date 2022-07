Donzelli | “Nessun Draghi dei miracoli Fermiamo l’agonia di questo governo | gli amici ci dicano con chi stanno”

(Di martedì 19 luglio 2022) Preoccupazione per undebolissimo, l’appello a Marioperché sia coerente. L’invito agli alleati a staccare la spina. E alcune priorità come la revisione del Pnrr, scritto un’era geologica fa. L’abbandono del Reddito di cittadinanza, le sfide dell’energia e dell’ambiente. “Noi lo sappiamo come cominciare a risolvere i problemi”, dice Giovanniin una lunga intervista a la Verità commentando questa rocambolesca crisi di. “La situazione è grave ma non seria”, dice il giovane parlamentare fiorentino di Fratelli d’Italia.: “Chi vuole proseguire fa il male dell’Italia” “Dovrebbero farla finita di anteporre i loro interessi che sono lo stipendio da parlamentare o i sondaggi agli interessi degli italiani”. Che cosa farà il premier dimissionario? “Aspettiamo che venga ...

La sala aprirà a fine 2023, programmerà film più difficili da vedere e trovare, sosterrà il cinema italiano con il vantaggio di non dover generare profitti ...POLITICA (Roma). La Camera dei deputati ha respinto l'odg del M5s sul termovalorizzatore di Roma. La maggioranza ha votato compatta contro, mentre Fratelli d'Italia si è astenuta. "Ci siamo astenuti p ...