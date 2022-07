Borse Ue caute con occhi sulla Bce | Milano e Madrid positive con le banche

Pubblicità

TuttoSuMilano : Borse europee caute, #Milano negativa - BJLiguria : Borse europee caute, Milano negativa - -

Spread in area 216 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta contrastata per leeuropee dopo due sessioni di buon recupero e con le mosse di Apple che pesano sui tecnologici, mentre l'accelerata ...PiùFrancoforte (+0,7%) e Madrid, che ha concluso in aumento dello 0,2%. Piazza Affari ha ... Bene invece il petrolio, che ha provato a tornare ai 100 dollari al barile, una spinta per le...La mossa contro la possibile frenata dell’economia della Mela, ultimo dei giganti tech a muoversi in questo senso, trascina in basso i listini Usa. Pesano i costi aumentati lungo la filiera ...Più caute Francoforte (+0,7%) e Madrid, che ha concluso in aumento dello 0,2% - MILANO, 18 LUG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo nella prima seduta della settimana: la Borsa mi ...