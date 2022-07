Ultime Notizie – Papa | “A volte siti web sono tossici”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 luglio 2022) L’uso dei media digitali, in particolare dei social media, ha sollevato una serie di “gravi questioni etiche” che richiedono “un giudizio saggio e perspicace da parte dei comunicatori e di tutti coloro che si preoccupano dell’autenticità e della qualità delle relazioni umane”. A, “idei mediadiventati luoghi dità, discorsi d’odio e fake news”, affermaFrancesco secondo il quale, come riporta vaticannews, è necessario aiutare i giovani a “distinguere la verità dalla menzogna, il bene dal male, e ad apprezzare l’importanza di lavorare per la giustizia, la concordia sociale e il rispetto per la casa comune” e identifica questa come una vera sfida da affrontare attraverso “l’educazione ai media, il networking dei media cattolici e il contrasto alle menzogne e alla ...