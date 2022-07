Oltre la crisi di governo. Ecco perché Draghi è volato in Algeria (ma solo per oggi) (Di lunedì 18 luglio 2022) Un giorno in Algeria per Mario Draghi. Stamattina, il presidente del Consiglio è volato ad Algeri per il IV vertice intergorvernativo italo-algerino. La visita avrebbe previsto che il premier restasse nel paese nordafricano oggi e domani. Tornerà stasera: vedi crisi di governo. Una missione dimezzata, che ha come scopo principale quello di creare nuove vie di cooperazione per mantenere gli accordi sul gas. Dopo lo stop del gasdotto russo Nordstream 1 – che dovrebbe, condizionale d’obbligo vista la guerra, riaprire il 21 luglio – gli accordi con l’Algeria sono fondamentali: il paese fornisce all’Italia 13,9 miliardi di metri cubi di gas, e ha dichiarato che arriveranno altri 4 miliardi in più, da aggiungersi ai 2 già concordati. In tutto, Algeri garantirà a Roma 6 ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 luglio 2022) Un giorno inper Mario. Stamattina, il presidente del Consiglio èad Algeri per il IV vertice intergorvernativo italo-algerino. La visita avrebbe previsto che il premier restasse nel paese nordafricanoe domani. Tornerà stasera: vedidi. Una missione dimezzata, che ha come scopo principale quello di creare nuove vie di cooperazione per mantenere gli accordi sul gas. Dopo lo stop del gasdotto russo Nordstream 1 – che dovrebbe, condizionale d’obbligo vista la guerra, riaprire il 21 luglio – gli accordi con l’sono fondamentali: il paese fornisce all’Italia 13,9 miliardi di metri cubi di gas, e ha dichiarato che arriveranno altri 4 miliardi in più, da aggiungersi ai 2 già concordati. In tutto, Algeri garantirà a Roma 6 ...

