Monza | si avvicina Caprari per l'attacco

Warren Bondo, talento classe 2003, si avvicina al Monza. Il centrocampista francese è libero da vincoli contrattuali ed era stato vicino al Milan nei mesi scorsi. Calciomercatonews, Andrea Petagna si avvicina ai brianzoli. Il Monza continua a lavorare in vista della prossima stagione ed i dirigenti, in questi giorni di calciomercato estivo, proseguono la loro ricerca di rinforzi utili per ...