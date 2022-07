Fa bere detersivo al figlio e si lancia dal terzo piano | la madre e il piccolo sono ricoverati in ospedale

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Brindisi: fa bere detersivo al figlio e poi tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra. Entrambi sono ora ricoverati in o… - QdSit : Francavilla Fontana sotto shock. Prima ha fatto bere al figlio di 6 anni il detersivo e poi si è lanciata dal terzo… - quotidianodirg : Tragedia a #Brindisi, fa bere #detersivo a #figlio e poi si lancia dal #balcone: Tragedia a… - infoitinterno : Tragedia a Brindisi, fa bere detersivo a figlio e poi si lancia dal balcone - telodogratis : Brindisi, fa bere detersivo al figlio e poi si lancia da finestra -

BRINDISI. Prima ha fattoal figlio di 6 anni detersivi, poi si è lanciata dal terzo piano dell'abitazione: il bambino e la mamma, 41 anni, sono ricoverati all'ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Il fatto è accaduto ...Una mamma di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ha fattoal figlio di 6 anni e si è lanciata dal terzo piano. Una donna e il suo bambino sono ricoverati in ospedale . La mamma, di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ha fatto...A Francavilla Fontana una donna ha fatto bere un mix di detersivi a suo figlio e poi si è gettata dal balcone: le ultime notizie ...Una donna di 41 anni prima ha fatto bere del detersivo al figlio di sei anni e poi si è lanciato nel vuoto dal sesto piano di una palazzina. È successo a ...