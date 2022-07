Covid oggi Calabria | 1 724 contagi e 5 morti | bollettino 18 luglio

(Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.724 i nuoviregistrati, 18, insu 5.144 tamponi effettuati. Secondo ilsull’emergenza-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione ci sono anche +1.068 guariti e 5(per un totale di 2.741 decessi). Il, inoltre, registra +651 attualmente positivi, +8 ricoveri (per un totale di 325) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 15). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti. I dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) si riferiscono al 13 luglio, ma sono stati pubblicati. Nel ...presentiamo raccomandazioni aggiornate sia per la vaccinazione che per rafforzare la ... Questo è fondamentale per il monitoraggio continuo die per eventuali future pandemie". Covid, news di oggi. Bollettino: 31.204 casi, 112 morti. Tasso di positività 23%. DIRETTA "Attualmente, non ci sono prove di una maggiore gravità della malattia causata da BA.4 e BA.5 rispetto ai COV BA.1 e BA.2, ma l'aumento della trasmissione tra i gruppi di età più avanzata sta ...Ricoveri – I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 52 (+5 rispetto a ieri, + 10,6%), l’età media è di 58,8 anni. Guariti e deceduti – Le persone complessivam ...