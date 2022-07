Napoli-Perugia: dove vederla, formazioni ufficiali, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco (Di domenica 17 luglio 2022) Il Napoli torna in campo per la seconda amichevole a Dimaro contro il Perugia. Osimhen e Kvaratskhelia in attacco. Nel Napoli si vede anche Fabian Ruiz titolare che aveva saltato la prima partita amichevole contro la Bassa Anaunia vinta dal Napoli per 10-0. Luciano Spalletti sta preparando la squadra in vista del prossimo campionato. Uno sguardo verrà dato sempre al calciomercato, con De Laurentiis che è stato fischiato alla presentazione della squadra, proprio per i mancati acquisti e l’addio di Koulibaly. Ma in casa azzurra si sta lavorando per chiudere altre trattative, si insiste con il nome di Dybala. Napoli-Perugia le formazioni ufficiali: Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 17 luglio 2022) Iltorna in campo per la seconda amichevole a Dimaro contro ilin. Nelsi vede anche Fabian Ruiz titolare che aveva saltato la prima partita amichevole contro la Bassa Anaunia vinta dalper 10-0. Luciano Spalletti sta preparando la squadra in vista del prossimo campionato. Uno sguardo verrà dato sempre al calciomercato, con De Laurentiis che è stato fischiato alla presentazione della squadra, proprio per i mancati acquisti e l’addio di Koulibaly. Ma in casa azzurra si sta lavorando per chiudere altre trattative, si insiste con il nome di Dybala.le(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, ...

