Infortunio Jacobs, Mei: “Coraggioso e attaccato alla maglia dell’Italia, giusto non rischiare” (Di domenica 17 luglio 2022) L’Infortunio di Marcell Jacobs ha scosso la notte italiana, in quanto il velocista azzurro e campione olimpico in carica nei 100m non è riuscito a partecipare a giocarsi una medaglia ai mondiali di atletica in corso a Eugene. Una scelta presa per evitare guai decisamente peggiori, e il presidente della FIDAL Stefano Mei riconosce il coraggio dell’atleta: “Ha voluto provare a onorare l’impegno, dimostrando serietà e grande attaccamento alla maglia azzurra. La vita di un atleta è fatta di alti e bassi, e basta poco per compromettere il rendimento della macchina sofisticata che è il corpo di un professionista. Sono dispiaciuto, ma sicuramente condivido di non rischiare per evitare di compromettere definitivamente la stagione”. Tra un mese, infatti, ci saranno gli Europei di Monaco, secondo grande ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) L’di Marcellha scosso la notte italiana, in quanto il velocista azzurro e campione olimpico in carica nei 100m non è riuscito a partecipare a giocarsi una medaglia ai mondiali di atletica in corso a Eugene. Una scelta presa per evitare guai decisamente peggiori, e il presidente della FIDAL Stefano Mei riconosce il coraggio dell’atleta: “Ha voluto provare a onorare l’impegno, dimostrando serietà e grande attaccamentoazzurra. La vita di un atleta è fatta di alti e bassi, e basta poco per compromettere il rendimento della macchina sofisticata che è il corpo di un professionista. Sono dispiaciuto, ma sicuramente condivido di nonper evitare di compromettere definitivamente la stagione”. Tra un mese, infatti, ci saranno gli Europei di Monaco, secondo grande ...

Agenzia_Ansa : Forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, per… - Corriere : Mondiali di atletica, Jacobs salta le finali dei 100 metri: «Infortunio muscolare, deve ritirarsi» - sportface2016 : Stefano Mei sull'infortunio di #Jacobs: 'È stato coraggioso e ha dimostrato attaccamento alla maglia. Giusto non ri… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di atletica in corso a Eugene, i… - dariocurcio5 : Stanotte, ufficialmente, con un infortunio diplomatico, cala il sipario sulla meteora dell'atletica leggera #Jacobs… -