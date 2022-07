Sampdoria: sondaggio per un centrocampista della Lazio (Di sabato 16 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky la Sampdoria ha fatto un sondaggio con la Lazio per il prestito di Gonzalo Escalante che è tornato in... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky laha fatto uncon laper il prestito di Gonzalo Escalante che è tornato in...

