Renzi contro Conte: 'Draghi uno statista, lui uno stagista che ha messo in campo l'invidia' (Di sabato 16 luglio 2022) Renzi attacca ancora Giuseppe Conte e lo fa in maniera netta. "Faccio un appello alla responsabilità a tutte le forze politiche e a Draghi . Oggi festeggiano a Mosca, oggi è il momento di dimostrare ... Leggi su globalist (Di sabato 16 luglio 2022)attacca ancora Giuseppee lo fa in maniera netta. "Faccio un appello alla responsabilità a tutte le forze politiche e a. Oggi festeggiano a Mosca, oggi è il momento di dimostrare ...

Pubblicità

SimoneAlliva : Dopo il 'successo' della petizione contro il reddito di cittadinanza, #Renzi lancia la petizione per il #Draghi-bis… - giap87625642 : RT @Aquintoc: E CON DRAGHI DIMISSIONARIO, abbiamo la prova provata che @GiuseppeConteIT è stato il miglior PdC degli ultimi decenni! Determ… - Rosyfree74 : RT @AlessandroPipi4: In questo momento non c'è pluralità di opinioni, nemmeno di credo politico. Esiste Conte contro il resto del mondo, do… - macaruzzo : RT @GenCar5: #Renzi presenta in Cassazione il quesito referendario per l'abolizione del #redditodicittadinanza. Con la legislatura alla fin… - Noname63840335 : RT @GenCar5: #Renzi presenta in Cassazione il quesito referendario per l'abolizione del #redditodicittadinanza. Con la legislatura alla fin… -