LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Testoni e Piccolantonio bene nella style dance! L’Italia cerca la doppia semifinale nella canoa polo (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games SABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 18.19 PATTINAGGIO ARTISTICO – style Dance: Asya Sofia Testoni e Giovanni Piccolantonio mettono a referto uno score di 54,18. 18.16 KORFBALL – Il programma della disciplina inizierà alle ore 18.30, con il match Olanda-Germania. 18.13 canoa polo – L’Italia maschile invece sarà di scena dalle 21:05 contro gli Stati Uniti d’America. 18.09 canoa polo – Ultimo quarto di finale del torneo femminile, dalle ore 19.15 italiane: Olanda-Nuova Zelanda. 18.08 WHEELCHAIR RUGBY – Si gioca Svizzera-Germania: lo score è sul 5-6 per i teutonici. 18.05 ORIENTEERING – E’ in corso la finale femminile di ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMASABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 18.19 PATTINAGGIO ARTISTICO –Dance: Asya Sofiae Giovannimettono a referto uno score di 54,18. 18.16 KORFBALL – Il programma della disciplina inizierà alle ore 18.30, con il match Olanda-Germania. 18.13maschile invece sarà di scena dalle 21:05 contro gli Stati Uniti d’America. 18.09– Ultimo quarto di finale del torneo femminile, dalle ore 19.15 italiane: Olanda-Nuova Zelanda. 18.08 WHEELCHAIR RUGBY – Si gioca Svizzera-Germania: lo score è sul 5-6 per i teutonici. 18.05 ORIENTEERING – E’ in corso la finale femminile di ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Rebecca Tarlazzi ipoteca l’oro nel pattinaggio artistico! Azzurre in semifinale n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti i quarti di finale di canoa polo. Comincia il programma corto de… - mkersofficial : ?? GT WORLD CHALLENGE ?? Dopo la gara di Hungaroring, oggi siamo pronti a scendere in pista e dare il massimo a Indi… - MadLucy__ : RT @CristianoCosa: “Proviamo a correre Lottando contro il vento” #onstage #live #electricbass @ Fantasy World -