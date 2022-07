Juan Jesus: «Ci dispiace per Koulibaly, ma il Napoli va avanti. Ai tifosi chiedo di avere equilibrio» (Di sabato 16 luglio 2022) Carlo Alvino intervista il difensore del Napoli, Juan Jesus, per Radio Kiss Kiss Napoli. Come preferisci essere chiamato dopo 10 anni in Italia? «Va bene Jesus, sennò JJ». Ha avuto da poco una figlia, ma è comunque in ritiro a Dimaro. «E’ mio dovere essere qua adesso, perché è il mio lavoro e serve anche per dare un futuro a mia figlia. Prepariamo una stagione che sarà bellissima». Ti sei guadagnato la riconferma, eri arrivato tra lo scetticismo generale. «Il punto interrogativo lo aveva messo chi non mi conosce. Io sono sempre stato professionale, all’Inter, alla Roma, negli ultimi due anni non ho potuto contribuire come volevo perché non me lo hanno lasciato fare. Al Napoli ho dimostrato chi sono e cosa sono, qui sono felice, vedremo cosa succederà al termine del contratto. Spero ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) Carlo Alvino intervista il difensore del, per Radio Kiss Kiss. Come preferisci essere chiamato dopo 10 anni in Italia? «Va bene, sennò JJ». Ha avuto da poco una figlia, ma è comunque in ritiro a Dimaro. «E’ mio dovere essere qua adesso, perché è il mio lavoro e serve anche per dare un futuro a mia figlia. Prepariamo una stagione che sarà bellissima». Ti sei guadagnato la riconferma, eri arrivato tra lo scetticismo generale. «Il punto interrogativo lo aveva messo chi non mi conosce. Io sono sempre stato professionale, all’Inter, alla Roma, negli ultimi due anni non ho potuto contribuire come volevo perché non me lo hanno lasciato fare. Alho dimostrato chi sono e cosa sono, qui sono felice, vedremo cosa succederà al termine del contratto. Spero ...

