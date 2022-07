Preghiera della sera del 15 Luglio 2022: “Sii benedetto, Signore” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Sii benedetto, Signore”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 15 luglio 2022) “Sii”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

