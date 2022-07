Mestruazioni in estate: quello che bisogna sapere per alleviare il dolore e i disagi dovuti al caldo (Di venerdì 15 luglio 2022) Le Mestruazioni durante i mesi estivi possono essere più fastidiose, vuoi per il caldo intenso vuoi perché il flusso può essere più abbondante. Per questo le donne soffrono maggiormente. Ma non disperiamo, i rimedi ci sono e permetteranno di alleviare ogni disagio o dolore. Sono cinque le cose da sapere per affrontare serenamente il ciclo mestruale durante questa stagione calda. Vediamo insieme quali sono. Dolori mestruali – (mastcell360) – curiosauro.itMestruazioni più fastidiose col caldo Il ciclo varia da stagione a stagione e varia anche a seconda del momento che si sta vivendo. Ma se con il caldo vi sentite più stanche, con dolori più acuti e una maggiore insofferenza, abbiamo pronti i rimedi giusti per voi. Innanzitutto, ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 15 luglio 2022) Ledurante i mesi estivi possono essere più fastidiose, vuoi per ilintenso vuoi perché il flusso può essere più abbondante. Per questo le donne soffrono maggiormente. Ma non disperiamo, i rimedi ci sono e permetteranno diognio o. Sono cinque le cose daper affrontare serenamente il ciclo mestruale durante questa stagione calda. Vediamo insieme quali sono. Dolori mestruali – (mastcell360) – curiosauro.itpiù fastidiose colIl ciclo varia da stagione a stagione e varia anche a seconda del momento che si sta vivendo. Ma se con ilvi sentite più stanche, con dolori più acuti e una maggiore insofferenza, abbiamo pronti i rimedi giusti per voi. Innanzitutto, ...

alem952 : Dovrebbe essere illegale il ciclo. Soprattutto d'estate con 40° sotto l'ombra e a Milano. #ciclo #mestruazioni - annamariamoscar : Mestruazioni in estate: 5 cose da sapere per affrontarle meglio e alleviare i disagi provocati dal caldo - babooshkae : le mestruazioni tutto l'anno mi fanno passare le pene dell'inferno ma le mestruazioni in estate secondo me niente d… - PantopraZoro : Chi ha inventato le mestruazioni d'estate? - eleonor1993 : possiamo abolire le mestruazioni d’estate? grazie. soprattutto con questo caldo ?? -