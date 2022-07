Caressa | “Koulibaly è insostituibile | senza di lui è tutta un’altra cosa”

(Di venerdì 15 luglio 2022) Addiodice la sua In un video sui social Fabioha analizzato l’esito della trattativa che ha portato il difensore senegalese in Inghilterra: “La considerazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

L'addio diha scosso il calcio italiano, che ha perso così uno dei calciatori più importanti in circolazione. A tal proposito, ecco il parere di Fabio, che ha commentato così la cessione del ...Fabioparla di KalidouFabio, giornalista Sky , sul suo canale Youtube ha parlato nello specifico di Kalidou. Ecco le sue parole: "Ha avuto una piccola flessione nel corso dell'anno, ma ... Caressa: "Su Koulibaly la verità è che la Serie A non è più appetibile! Il Napoli ha fatto tutto il possibile" ForzAzzurri.net - Addio Koulibaly, Caressa dice la sua In un video sui social Fabio Caressa ha analizzato l'esito della trattativa che ha portato il difensore senegalese in ...In un video caricato sui canali social il giornalista sportivo Fabio Caressa ha commentato l'addio di Koulibaly al Napoli. Dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea, c'è grande preoccupazione ...