Bonus edilizia | obbligo indicazione CCNL | un webinar il 21 luglio

(Di venerdì 15 luglio 2022) Dallo scorso 27 maggio, nei cantieri superiori a 70mila euro che beneficiano dei principaliedilizi, è in vigore l’di applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In sintesi, le imprese che realizzano i lavori che danno diritto ai principaliedilizi, dovranno indicare obbligatoriamente, nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, l’applicazione deidel settore edile, nazionali e territoriali, a pena del mancato riconoscimento deistessi. In particolare, le norme prevedono che è onere del committente dei lavori (che può essere anche il privato cittadino) richiederne l’nel ...

Il presupposto per ottenere iedilizi è, infatti, che l'intervento per cui si richiede l'agevolazione si qualifichi come ristrutturazione. Con la modifica approvata, aumentano quindi ...Vediamo quindi: Si può cedere110% casa anche ad amici o noper spese per interventi di ristrutturazioneSi può cedere110% casa anche ad amici o no Non ci sono limiti alla ... Bonus edilizia: "Tutta la filiera edilizia nella provincia di Matera rischia il collasso". I dettagli Uso promiscuo da valutare sempre nel concreto al fine di stabilire l'abbattimento al 50% delle detrazioni fiscali sull'immobile, con la conseguenza che, quando l'edificio residenziale è utilizzato sem ...Prorogato il bonus sociale energia elettrica e gas fino al 31 agosto 2022. La misura, già adottata per il secondo trimestre 2022, è estesa al terzo ...