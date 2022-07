Bayern Monaco, Salihamidzic: “De Ligt? Serve pazienza ma siamo in buona posizione” (Di venerdì 15 luglio 2022) Hasan Salihamidzic predica calma per De Ligt. “Serve pazienza”, è il mantra del direttore sportivo del Bayern Monaco, che ha parlato alla ‘Bild’ a proposito della trattativa con la Juventus per il centrale olandese. “Era importante sedersi a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved. Sono stato alla Juve come giocatore e ho un buon rapporto con i dirigenti della società – le sue parole -. Abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa accadrà. Penso che al momento siamo in una buona posizione. Terremo gli occhi e le orecchie aperte, vedremo cosa succede e faremo ciò che è meglio per il Bayern”, ha concluso con ottimismo il dirigente dei bavaresi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Hasanpredica calma per De. “”, è il mantra del direttore sportivo del, che ha parlato alla ‘Bild’ a proposito della trattativa con la Juventus per il centrale olandese. “Era importante sedersi a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved. Sono stato alla Juve come giocatore e ho un buon rapporto con i dirigenti della società – le sue parole -. Abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa accadrà. Penso che al momentoin una. Terremo gli occhi e le orecchie aperte, vedremo cosa succede e faremo ciò che è meglio per il”, ha concluso con ottimismo il dirigente dei bavaresi. SportFace.

