Barcellona, Alemany: «Dembele? I suoi agenti dovevano adattarsi a nuove regole»

Mateu Alemany, ds del Barcellona, ha analizzato la situazione in seguito al rinnovo con i blaugrana di Dembele

Mateu Alemany ha parlato del rinnovo di Dembele con il Barcellona in conferenza stampa.

LE PAROLE – «La situazione era chiara, non ci sono mai stati dubbi sulla continuità di Dembélé sul piano sportivo. Un'altra cosa è poi la sua scadenza e le distanze che c'erano tra la richiesta e la nostra proposta. dovevano adattarsi alla nuova situazione economica e non riuscivano a capirlo ma alla fine il giocatore ha imposto la sua volontà e i rappresentanti ne hanno preso atto. Noi abbiamo aiutato facendo uno sforzo, è un giocatore ben pagato ma sempre nei nuovi parametri. La clausola? È di 100 milioni».

