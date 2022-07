M5S torna in conclave dopo strappo. Nuova fiducia Discutiamo ampiamente

(Di giovedì 14 luglio 2022) La bomba sembra essere esplosa nelle mani, almeno a chi credeva che la situazione non sarebbe precipitata.la scelta di non partecipare al voto disul dl Aiuti, le dimissioni del premier ...

Pubblicità

Lupoforever_ : @PaoloBorg M5s filoputiniani+ Di Battista a Mosca+ Draghi che non vuole più dipendere dal gas russo+ termovalorizza… - Marco02839896 : RT @Libero_official: 'Con la #crisidigoverno, #GiuseppeConte può tornare al 12%. E se torna #DiBattista il #M5s salirà ancora': le profezie… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: 'Con la #crisidigoverno, #GiuseppeConte può tornare al 12%. E se torna #DiBattista il #M5s salirà ancora': le profezie… - Thalon1977 : @udogumpel Per cercare di raccattare qualche voto fuggito dal m5s se il partito torna a fare l'opposizione dura e p… - Libero_official : 'Con la #crisidigoverno, #GiuseppeConte può tornare al 12%. E se torna #DiBattista il #M5s salirà ancora': le profe… -

Nessuno dei 61 senatoriha partecipato: 15 sono risultati in missione, tra cui anche il ministro Stefano Patuanelli, e gli altri 46 non hanno risposto alla chiama (con l'eccezione di un voto a ...Ore 19.15, Draghial Colle Il presidente del Consiglio Mario Draghi è giunto al Quirinale ... Così il deputatoRiccardo Fraccaro a Siena a un evento dei costruttori. "Sono die ho detto '...Nessuno dei 61 senatori M5s ha partecipato: 15 sono risultati in missione, tra cui anche il ministro Stefano Patuanelli, e gli altri 46 non hanno risposto alla chiama (con l'eccezione di un voto a ...Enrico Letta è in scacco per colpa del suo alleato Giuseppe Conte: da una parte i dubbi sul M5s, dall'altra la necessità di ricucire con Draghi ...