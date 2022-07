M5s, Beppe Grillo sostiene la linea di Conte. L’ex premier: “Risposte vere dal governo o nessuno avrà i nostri voti” (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo il non voto sul decreto Aiuti Beppe Grillo blinda la linea di Giuseppe Conte. “Beppe è con Conte”, assicurano alle agenzie fonti parlamentari, che hanno avuto modo di sentire il fondatore e garante dei cinque stelle. Il garante dunque è d’accordo con la decisione di non votare la fiducia posta dal governo sul Dl Aiuti. Grillo – riferiscono le fonti parlamentari a lui vicine – si sarebbe detto “Contento di come i portavoce siano uniti e coesi” e “l’applauso di ieri durante l’assemblea degli eletti gli è piaciuto molto”. Secondo il garante, “il Movimento 5 Stelle sta facendo il Movimento 5 Stelle”, viene riportato, nonostante parecchi deputati che vogliono restare al governo abbiano contattato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo il non voto sul decreto Aiutiblinda ladi Giuseppe. “è con”, assicurano alle agenzie fonti parlamentari, che hanno avuto modo di sentire il fondatore e garante dei cinque stelle. Il garante dunque è d’accordo con la decisione di non votare la fiducia posta dalsul Dl Aiuti.– riferiscono le fonti parlamentari a lui vicine – si sarebbe detto “nto di come i portavoce siano uniti e coesi” e “l’applauso di ieri durante l’assemblea degli eletti gli è piaciuto molto”. Secondo il garante, “il Movimento 5 Stelle sta facendo il Movimento 5 Stelle”, viene riportato, nonostante parecchi deputati che vogliono restare alabbiano contattato ...

Pubblicità

DavidPuente : In passato, una situazione come quella che sta vivendo il M5s sarebbe stata sommersa di interventi critici e gioios… - MediasetTgcom24 : Voto dl Aiuti, Beppe Grillo sta con Conte: 'Il M5s sta facendo il M5s' #m5s - Agenzia_Ansa : Beppe Grillo chiede 'subito una legge sul salario minimo'. In Italia 4.5 milioni di lavoratori guadagnano meno di 9… - marziani52 : LIVE Draghi al Quirinale per le dimissioni: diretta video - TorloGiorgio : Meschini traditori! I nostri risparmi ci stanno fregando. Meschini, che Dio vi maledica @marcotravaglio… -