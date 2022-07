Lapadula pronto a raggiungere Cascia | tampone negativo per l’attaccante

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si stanno per spalancare le porte del ritiro diper Gianluca, legato da un altro anno di contratto al Benevento, è risultatoall’ultimodi controllo e potrà dunque aggregarsi all’organico a disposizione di Fabio Caserta. Svolte le visite mediche, il “Bambino delle Ande” inizierà a preparare la prossima stagione agli ordini del tecnico di Melito di Porto Salvo, in attesa che si faccia chiarezza sul proprio futuro. Nell’attesa, lo stessoha postato una foto accompagnata da una breve frase: “. Finalmente si va in ritiro“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.